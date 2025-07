Fallimento dell’Ac Cesena Gli imputati scaricano le colpe sugli ex presidenti

Il fallimento dell'AC Cesena continua a suscitare polemiche e accuse incrociate tra gli imputati. Mentre i difensori difendono i loro assistiti, gli ex presidenti Igor Campedelli e Giorgio Lugaresi si sono già allontanati dalla scena, approfittando delle vie alternative consentite dalla legge. Chi, dunque, ha realmente causato il tracollo di una storica squadra di calcio? La verità sembra essere ancora lontana, e le responsabilità così come le colpe si svelano solo parzialmente in questa intricata vicenda giudiziaria.

Chi ha fatto fallire l’ Associazione Calcio Cesena? Non certamente gli undici imputati a giudizio nel processo iniziato due anni e mezzo fa, a sentire i difensori che hanno riempito le ultime due udienze, quella di martedì 26 giugno e quella di ieri. In effetti i principali imputati (gli ex presidenti Igor Campedelli e Giorgio Lugaresi) sono già usciti di scena evitando il carcere avendo utilizzato i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale che prevedono uno sconto di pena: patteggiamento e rito abbreviato. Ieri, davanti al collegio giudicante del Tribunale di Forlì formato da Marco De Leva (presidente), Giorgia Sartoni e Federico Casalboni, c’è stata l’ultima udienza della discussione, dedicata ai difensori di sei imputati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fallimento dell’Ac Cesena. Gli imputati scaricano le colpe sugli ex presidenti

