Caldo a Roma oggi e domani bollino rosso e oltre 35 gradi in tutte le province della regione Lazio

Preparatevi a vivere due giornate da record nel Lazio: oggi e domani, Roma e tutte le province sono sotto bollino rosso con temperature che sfiorano e superano i 35°C. Il caldo torrido impone massima attenzione: è fondamentale adottare le precauzioni necessarie per proteggersi. Restate con noi per scoprire consigli utili e aggiornamenti su come affrontare questa ondata di calore senza rischi.

Caldo da bollino rosso a Roma e nel Lazio: oggi e domani, 2 e 3 luglio, l'allerta di calore di livello tre riguarda tutti i capoluoghi di provincia della regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ondate di calore: nella Capitale bollino rosso fino al 2 luglio L'Italia stretta tra caldo e maltempo. A Roma le temperature elevate persistenti hanno portato all'attivazione di tutti i sistemi di allerta, a iniziare da Protezione civile

Bollino rosso per il caldo a Roma e anche a Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. Caldo record e nei prossimi giorni la situazione non migliorerà: previste ancora giornate torride e notti tropicali.

