The Bear 5 | FX ha confermato il rinnovo della serie

Grande notizia per gli appassionati di The Bear: FX ha confermato il rinnovo per la quinta stagione, mantenendo alto il fermento tra i fan. Con Jeremy Allen White protagonista, questa serie ha saputo conquistare pubblico e critica, lasciando tutti con il fiato sospeso. Dopo il grande successo della quarta stagione, l’attesa cresce: cosa ci riserverà il prossimo capitolo? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

FX ha annunciato di aver ordinato la produzione della quinta stagione della serie The Bear, con star Jeremy Allen White. La serie The Bear ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 5. FX ha annunciato il ritorno dello show con star Jeremy Allen White a distanza di pochi giorni dall'arrivo in streaming del quarto capitolo della storia. Il ritorno della serie Nella quarta stagione di The Bear i fan hanno potuto seguire Carmy (Jeremy Allen White) e il suo team, tra cui Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), mentre lottano contro il tempo nella speranza di salvare il proprio ristorante nonostante le tante difficoltà . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Bear 5: FX ha confermato il rinnovo della serie

