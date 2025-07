Dortmund-Monterrey le pagelle | Adeyemi imprendibile 7 Anonimo Bellingham jr | 5

Nella sfida tra Dortmund e Monterrey, le pagelle raccontano una partita ricca di emozioni e sorprese. Adeyemi si conferma imprendibile, mentre Bellingham Jr. fatica con un 5 poco brillante. Il vero protagonista è Guirassy, dominante in campo, mentre Jobe Bellingham incappa in una stecca e riceve un’ammonizione che lo farà saltare il derby con il fratello Jude. Tra i messicani, Rodriguez non brilla come ci si aspettava. Un match da ricordare, tra luci e ombre!

Il migliore in campo è Guirassy, stecca Jobe Bellingham, ammonito: salterà il derby col fratello Jude. Tra i messicani stecca Rodriguez.

