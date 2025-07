Il Superbuco M5S da 150 miliardi E ora ci paghiamo anche la moschea

Il superbuco da 150 miliardi di euro del M5S, ormai noto come il fallimento del superbonus, continua a far discutere. La Corte dei Conti ha confermato come questa misura, simbolo della promessa di cambiamento del Movimento 5 Stelle, si sia trasformata in uno spreco di risorse pubbliche, lasciando dietro sé un vuoto economico e politico. E ora, tra polemiche e interrogativi, ci troviamo a dover affrontare anche il costo di una moschea, che rischia di aggiungere ulteriore peso a questa difficile realtà.

Quello del superbonus è stato un fallimento, si sa, e a rimarcarlo per l'ennesima volta è stata la Corte dei conti. La misura, tanto cara a Giuseppe Conte ed al Movimento 5 stelle, uno dei punti cardine della campagna elettorale dei pentastellati alle ultime elezioni Politiche del 2022, capace di fare acchiappare preziosi consensi, in particolare al Sud, alla fine si è rivelata un flop, come certificato dai giudici contabili. Uno spreco di risorse, dunque, tanto che non c'è stato alcun effetto positivo o taumaturgico, sulla crescita economica, sull'occupazione e sulla transizione ambientale. I risultati sono stati drammaticamente ben altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Superbuco M5S da 150 miliardi. E ora ci paghiamo anche la moschea

