Frana di Casamicciola | chiesta archiviazione per il disastro che causò 12 morti

Una tragica pagina si avvia verso una conclusione, mentre l'inchiesta sulla devastante frana di Casamicciola del 2022, che ha strappato la vita a 12 persone, si avvia verso l'archiviazione. La richiesta della Procura al giudice potrebbe segnare la fine di un lungo e complesso percorso di indagini, lasciando aperti interrogativi sulla gestione del rischio e sulla prevenzione futura. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa delicata vicenda.

Verso l'archiviazione l'inchiesta sulla frana che, nel 2022, ha causato la morte di 12 persone sull'isola di Ischia; la Procura ha presentato la richiesta al gip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Frana di Casamicciola Terme, chiesta l'archiviazione del processo a carico di ignoti per la tragica alluvione del 26 novembre 2022

