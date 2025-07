Caso Morgan stop alla giustizia riparativa | prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti

Il caso Morgan, un brillante esempio di come la giustizia riparativa possa essere messa alla prova, si complica ulteriormente. Nonostante il tentativo di risoluzione pacifica, il procedimento legale prosegue, evidenziando le sfide di un sistema che cerca di bilanciare riabilitazione e giustizia. La richiesta di risarcimento si attesta a 150mila euro, ben distante dalle offerte di Morgan, rivelando come le tensioni tra le parti siano ancora vive e intense. Continua a leggere.

Non ha avuto esito positivo il percorso di giustizia riparativa richiesto dalla difesa di Marco Castoldi. Il processo per stalking e diffamazione aggravata prosegue a Lecco: avanzata una pretesa risarcitoria pari a 150mila euro (mentre Morgan ne aveva offerti 15mila). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morgan a processo per stalking, stop alla giustizia riparativa: la ex Angela Schiatti si è ritirata dal programma - Il caso Morgan, protagonista di un processo cruciale a Lecco, si fa sempre più complesso e delicato. La sua ex, Angelica Schiatti, ha scelto di ritirarsi dalla giustizia riparativa, lasciando aperti molteplici interrogativi sul futuro dell'artista e sulla natura del procedimento.

