Quintana a quota 100 | Futuro e tradizione

celebrare il patrimonio culturale e l’identità della nostra città. La Quintana rappresenta più di una corsa: è un viaggio nel cuore delle nostre radici, un momento di unione e passione che si rinnova ogni anno, rafforzando il legame tra passato e presente. Con questa storica edizione, onoriamo il passato e guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che la tradizione continuerà a vivere forte nel cuore di tutti noi.

Compleanni in vista, per il Carlino e per la Quintana. 140 il primo, 100 la seconda. A ricordare il fascino della tradizione e il forte legame con la città, proprio a pochi giorni dalla rievocazione, è il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, sul palco del tour Carlino. "La Quintana è alle porte: siamo arrivati all'edizione numero 100. Un traguardo importante per una manifestazione che attraversa il tempo ma continua ad emozionare, soprattutto i giovani. La Quintana riesce ancora ad avvicinarli, offrendo un ambiente protetto, ricco di valori e radicato nelle tradizioni. La Quintana è Ascoli: noi ascolani siamo profondamente legati alle nostre radici, dal Carnevale Storico all'Ascoli Calcio, fino alla nostra Giostra ".