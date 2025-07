Stop al servizio idrico ai Castelli Romani e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025 | orari e dove manca l’acqua

A giovedì 3 luglio 2025, i Castelli Romani e Bracciano si preparano a vivere alcune ore di disagio a causa di una sospensione idrica programmata. Se vivi in queste zone, è fondamentale conoscere le vie interessate, gli orari di interruzione e i punti di distribuzione delle autobotti. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa momentanea difficoltà e garantire il comfort della tua famiglia. Continua a leggere per tutte le informazioni dettagliate.

Niente acqua a Lanuvio e a Braciano giovedì 3 luglio 2025, sospensione idrica per 8 ore alle porte di Roma: ecco le vie coinvolte, gli orari e il servizio autobotti per i due comuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovedì - servizio - luglio - orari

Stop al servizio idrico nel Frusinate giovedì 15 maggio 2025: orari, dove manca l’acqua e scuole chiuse - Giovedì 15 maggio 2025, il servizio idrico sarà interrotto nel frusinate, causando la chiusura delle scuole di Frosinone e di altri comuni.

? Orari Apertura Ufficio servizio CAF, Patronato e mondo Colf ? Il Comune informa che per il mese di luglio 2025 l’ufficio che si occupa dei servizi CAF, Patronato e mondo Colf sarà aperto i seguenti giorni: giovedì 3 luglio giovedì 17 luglio Dalle ore 9. Vai su Facebook

Stop al servizio idrico ai Castelli Romani e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025: orari e dove manca l’acqua; Palio di Siena 2025, il programma con gli orari da giovedì 26 giugno a mercoledì 2 luglio; Sciopero Roma 18 luglio, a rischio tram, bus, metro e treni: gli orari e le fasce garantite.