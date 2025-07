Garlasco per la procura l’impronta numero 44 è di Andrea Sempio

Garlasco torna al centro dell’attenzione con una scoperta che potrebbe rivoluzionare il caso di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno riscoperto un’impronta numero 44, appartenente ad Andrea Sempio, mai analizzata prima con questa precisione. Questo nuovo elemento potrebbe riscrivere la narrazione di uno dei delitti più discussi degli anni Duemila in Italia. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, e ogni dettaglio conta.

Una nuova svolta potrebbe riscrivere l’intera dinamica del più controverso omicidio degli anni Duemila in Italia. Gli inquirenti tornano a scandagliare ogni dettaglio del delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, con un’attenzione mai così tecnica e minuziosa. Un’impronta di scarpa a righe nere verticali, segnata come reperto numero 44, mai attribuita in passato, è stata ritrovata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta dove fu trovato il corpo della giovane. All’epoca era stata classificata come “indefinibile”, oggi diventa una delle chiavi principali della nuova indagine coordinata dalla procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

