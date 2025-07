Ucraina Macron sente Putin dopo 3 anni | tregua e negoziati il prima possibile Poi chiama Zelensky

Dopo oltre un anno di silenzio, Macron e Putin si sono finalmente confrontati in una telefonata di due ore, segnando un passo importante nel tentativo di de-escalare il conflitto ucraino. Questa conversazione, la prima dal febbraio 2022, riaccende le speranze di negoziato e pace in un’area ancora turbolenta, mentre il mondo osserva attentamente i prossimi sviluppi. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete per il futuro dell’Ucraina e della stabilità globale.

Non avevano contatti dal febbraio del 2022, dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Oggi, in una telefonata durata oltre 2 ore, il presidente francese Emmanuel Macron ha rotto il silenzio con il suo omologo russo Vladimir Putin. Oltre all’Iran e ai recenti attacchi statunitensi, i due leader si sono concentrati sulla situazione in Ucraina, per cui Macron, sottolineando il fermo sostegno della Francia a Kiev e alla sua integrità territoriale, ha chiesto un cessate il fuoco il prima possibile e l’avvio di negoziati per una pace duratura. Macron chiama Zelensky. Il presidente francese ha poi chiamato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Macron sente Putin dopo 3 anni: tregua e negoziati il prima possibile. Poi chiama Zelensky

