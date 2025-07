Isola dei Famosi 2025 oggi la finale | chi sarà il vincitore di questa edizione? Ultime news

L’attesa per la grande finale dell’Isola dei Famosi 2025 sta per terminare. Questa sera, mercoledì 2 luglio, su Canale 5, scopriremo chi salirà sul podio e si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa emozionante edizione. Con Veronica Gentili, Simona Ventura e i naufraghi ancora in gioco dall’Honduras, il suspense è alle stelle: chi sarà il trionfatore di questa coinvolgente avventura? Rimanete con noi per scoprire l’epilogo di questa avvincente stagione!

(Adnkronos) – L’attesa sta per finire. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata dell'Isola dei Famosi. A commentare la diretta, insieme alla padrona di casa Veronica Gentili, ci sarà l'opinionista Simona Ventura. In collegamento dall'Honduras, invece, a guidare in naufraghi nelle numerose sfide ci sarà Pierpaolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

