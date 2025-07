Oggi 2 luglio è la festa della Madonna delle Grazie | tra miracoli e grande devozione

Oggi, 2 luglio 232, si celebra la Festa della Madonna delle Grazie, un'occasione di profonda devozione e meraviglia. Ricca di simbolismi e tradizioni antiche, questa giornata rende omaggio alla divina maternità di Maria e alle grazie che, attraverso la sua intercessione, giungono ai fedeli. In molte località italiane, le celebrazioni sono intense e commoventi, mantenendo vive le radici di una devozione secolare. Scopriamo insieme il significato e le manifestazioni di questa festa speciale.

