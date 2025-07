Djokovic rivelazione spaventosa su Sinner | E’ una questione personale

Novak Djokovic, leggenda vivente del tennis, si è lasciato sfuggire una rivelazione sorprendente su Jannik Sinner, rivelando un aspetto personale che lascia tutti senza parole. Il campione serbo, noto per la sua freddezza e determinazione, ha aperto uno spiraglio sul suo rapporto con il giovane talento italiano, evidenziando quanto questa rivalità stia assumendo contorni inaspettati. Ma cosa ha davvero detto Djokovic? La risposta è più intrigante di quanto ci si aspettasse...

Novak Djokovic è tornato a parlare di Jannik Sinner di recente: cosa ha detto sull’altoatesino il campione serbo. Novak Djokovic è un fuoriclasse straordinario, capace nel corso della sua carriera di fare davvero una enorme differenza dal punto di vista dei risultati, delle vittorie conseguite e dei rivali affrontati finora. La stella serba se l’è dovuta vedere ultimamente anche contro Jannik Sinner, che dal canto suo al Roland Garros è riuscito a battere il rivale in tre set giocati ad altissima intensità. Vedremo se a Wimbledon si incroceranno di nuovo, dato che potrebbero ritrovarsi nuovamente in finale, e se a quel punto la sfida sarà più aperta e permetterà di vedere qualche sorpresa in più. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Djokovic, rivelazione spaventosa su Sinner: “E’ una questione personale”

In questa notizia si parla di: djokovic - sinner - rivelazione - spaventosa

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

Internazionali, Paolini dura su Sinner: “Squalifica ingiusta e spaventosa. Ammiro l'intelligenza di Jannik”; Che paura per Sinner: verdetto spaventosa sulla squalifica; Incredibile Djokovic, adesso è ufficiale: annuncio appena arrivato.

Djokovic-Sinner, ultim’ora pazzesca: la Sabalenka ha svelato tutto - La campionessa bielorussa, grande protagonista dei giorni antecedenti a Wimbledon, si è confessata nel Media Day londinese ... Lo riporta tennisfever.it

Sinner spaventoso: ciò che ha fatto è clamoroso - Tennis Fever - Sinner spaventoso: ciò che ha fatto è clamoroso – Tennisfever. Come scrive tennisfever.it