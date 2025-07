Roma arriva il bus gratuito della cultura che unisce tutti i Municipi

un viaggio tra storia, arte e innovazione, un modo per scoprire Roma da una prospettiva nuova e coinvolgente. Preparatevi a salire a bordo e lasciarvi sorprendere!

Roma sale a bordo della cultura. E lo fa letteralmente, con PE?PPE!, il nuovo progetto promosso da Roma Capitale che, dal 2 luglio al 12 ottobre, trasformerà un autobus in un portale per esplorare la città in modo gratuito, accessibile e inedito. Un'iniziativa pensata per connettere i 15 Municipi con il patrimonio artistico, archeologico e culturale della Capitale. Non sarà il solito giro: PE?PPE! è molto più di un servizio navetta. È un'opportunità per riscoprire Roma, anche per chi non ha mai avuto la possibilità di farlo, grazie a un pullman brandizzato che attraverserà tutta la città , con 75 itinerari in 5 percorsi diversi, fino a 45 passeggeri per corsa, tra meraviglie note e angoli nascosti.