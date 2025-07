Concerti all’Olimpico | dove parcheggiare a che ora arrivare e come muoversi

L'estate romana si infiamma con una serie di grandi concerti all'Olimpico, portando sul palco artisti di fama internazionale. Per goderti al massimo questi eventi, è essenziale pianificare in anticipo il tuo arrivo: scopri gli orari migliori, i parcheggi disponibili e come muoverti tra le zone di accesso. Se hai posti numerati, come nelle tribune e nei distinti, potrai entrare e accomodarti con maggiore comodità . Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al meglio queste serate indimenticabili!

L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Dopo Marracash il 30 giugno, toccherĂ a Marco Mengoni il 2 luglio, ai Pinguini Tattici Nucleari il 4 luglio, quindi triplo appuntamento con Ultimo il 10, 11 e 13 luglio, e infine Cesare Cremonini il 17 e 18 luglio. Ecco tutte le informazioni utili per organizzarsi al meglio. A che ora arrivare. Chi ha posti numerati (tribune e distinti): può arrivare intorno alle 18:00 per evitare code e muoversi con calma.. Ingresso per tutti: l’apertura dei cancelli è prevista alle 20:15.. Si consiglia di arrivare con largo anticipo, specialmente se si parcheggia lontano o si usa il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: concerti - olimpico - arrivare - parcheggiare

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi - L’estate romana si anima con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico, un evento imperdibile per gli appassionati di musica.

Circo Massimo e Stadio Olimpico: prosegue il programma di #concerti estivi Oggi 26 giugno Gianna Nannini al Circo Massimo. 27 e 28 giugno Vasco Rossi allo Stadio Olimpico. #Viabilità Questa sera, come ogni giornata in cui è previsto uno spetta Vai su Facebook

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi; Concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma: come raggiungere e dove parcheggiare; Concerto Vasco Rossi a Roma 27 e 28 giugno, come arrivare all'Olimpico: orari metro, bus e strade chiuse.

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi - L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Scrive funweek.it

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi - L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio ... Scrive funweek.it