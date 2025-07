Mondiale per Club il calendario dei quarti | si riparte venerdì

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con i quarti di finale che si apriranno venerdì, portando suspense e grandi sfide tra le migliori squadre del mondo. Dopo un emozionante ottavo di finale, sono rimaste in otto, anche se l'Inter ha lasciato il campo. La competizione si infiamma: chi avanzerà fino alla conquista del titolo? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa avvincente avventura calcistica!

Sono rimaste in otto al Mondiale per Club, purtroppo non c’è più l’Inter (ma Inzaghi sì). Oggi e domani niente partite, si riparte venerdì coi quarti di finale. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. Palmeiras -Botafogo 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 100? Paulinho Benfica- Chelsea 1-4 dopo i tempi supplementari (1-1) 64? James, 90’ +5 rig. Di Maria (B), 108’ Nkunku, 115’ Pedro Neto, 117’ Dewsbury-Hall PSG -Inter Miami 4-0 6?, 39? Joao Neves, 44? aut. Avilés, 45? +3 Hakimi Flamengo- Bayern Monaco 2-4 6? aut. Pulgar, 10?, 73? Kane, 33? Gerson (F), 41? Goretzka, 54? rig. Jorginho (F) Inter- Fluminense 0-2 3? Cano, 93? Hércules Manchester City- Al Hilal 3-4 (dopo i tempi supplementari) 9? Bernardo Silva, 46? e 112? Marcos Leonardo, 52? Malcom, 55? Haaland, 94? Koulibaly, 104? Foden Real Madrid -Juventus 1-0 54? Gonzalo Garcia Borussia Dortmund -Monterrey 2-1 14? e 24? Guirassy, 48? Berterame In grassetto le squadre qualificate MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO QUARTI DI FINALE. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, il calendario dei quarti: si riparte venerdì

