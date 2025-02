Movieplayer.it - Kinda Pregnant, recensione: Amy Schumer torna con una graffiante commedia sulla maternità

Attrice, autrice e stand-up comedian, l'attriceal cinema di finzione e ritrova l'umorismo tagliente ed eclatante per una(romantica), invidiata, simulata e mai interamente raccontata. Su Netflix. Diretta da Judd Apatow in Trainwreck - Un disastro di ragazza nel 2015 con una sceneggiatura da lei scritta, Amypassò velocemente da brillante autrice, co-produttrice, co-sceneggiatrice e protagonista della serieInside Amyad attrice riconosciuta internazionalmente nel mondo del cinema. Ribaltando completamente la struttura della solita rom-com, con il solo riservarsi il ruolo che un tempo sarebbe stato scritto per un uomo, interpretando una donna riluttante a rassegnarsi a monogamia e stabilità sentimentale, con un solo colpo combatteva clichè patriarcali, aspettative, convenzioni con ironia tagliente e senza sconti.