Dopo la lite con Modric, Vinicius è diventato un problema per il Real Madrid (Marca)

Spesso si vedono giocatori in campo discutere. Quasi mai un veterano rimproverare aspramente un quasi vincitore del Pallone d’Oro. È successo alieri sera in Coppa del Re contro il Leganes. I protagonisti in questione sono. “Rimproverare un giocatore che stava per vincere il Pallone d’Oro davanti a tutti equivale a dire che il bicchiere è traboccato. Come se non bastasse, Ancelotti ha dato ragione al croato“.Relevo racconta che il brasiliano si lamentava con Ancelotti perché i compagni non gli passavano la palla, non lo vedevano. “Il brasiliano è ormai abituato a vivere in trincea, essendo costantemente al centro dell’attenzione. Non si è mai trattato di nascondersi, ma piuttosto di esporsi“.A quel punto è esploso. “Più volte i compagni hanno ripetuto ache deve cambiare.