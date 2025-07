La storia di Wang Ning | così a 35 anni è diventato uno degli uomini più ricchi della Cina grazie ai Labubu

Da un modesto negozio di oggettistica a Pechino, Wang Ning ha trasformato la sua passione in un impero globale, diventando uno degli uomini più ricchi della Cina. La chiave del suo successo? Le innovative “blind box” e una strategia che ha conquistato il mercato internazionale. Ma qual è il segreto dietro questa scalata incredibile? Scopriamo insieme come Wang Ning e la Pop Mart hanno rivoluzionato il mondo delle collezioni di oggetti da desiderio.

Da un piccolo negozio di oggettistica a Pechino, la Pop Mart è diventata in quindici anni un’azienda multinazionale quotata in borsa. L’escalation ha portato il suo fondatore, Wang Ning, a diventare una delle persone più ricche della Cina. Ma qual è stato il successo della Pop Mart? E a quanto ammonta il patrimonio del fondatore? Il fenomeno Pop Mart. Il successo di Pop Mart è stato reso possibile grazie alle “ blind box “, scatole misteriose contenenti un giocattolo casuale da collezione. Un consumatore non sa quale oggetto riceverà al momento dell’acquisto, per questo si è innescata una corsa al collezionismo e alla fidelizzazione del prodotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it