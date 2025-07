Esplosione al distributore di Roma il centro sportivo devastato dopo l’esplosione

Un'esplosione improvvisa scuote Roma, causando danni ingenti al centro sportivo Villa de Sanctis. Le immagini shock sono state riprese poco dopo l'incidente, avvenuto prima delle 8.30 in un distributore di carburante in via dei Gordiani. Fortunatamente, l'evacuazione preventiva ha evitato conseguenze più gravi. La devastazione del centro sportivo testimonia la potenza dell’incidente, lasciando la comunità locale in stato di choc e con molte domande senza risposta.

Le immagini girate al circolo sportivo Villa de Sanctis poco dopo l'esplosione avvenuta prima delle 8.30 in un distributore di carburante in via dei Gordiani. Il centro, che fortunatamente era stato evacuato, si trova poco distante e appare devastato dopo lo scoppio

