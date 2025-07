Valentina Ferragni a spasso per Milano | il fidanzato si improvvisa fotografo

Il sole splende alto su Milano, e Valentina Ferragni, icona di stile, si gode una passeggiata tra le eleganti vie del centro. Al suo fianco, il fidanzato Matteo Napoletano si trasforma in fotografo improvvisato, catturando ogni sorriso e sguardo con spontaneitĂ e charme. Tra boutique di lusso e angoli pittoreschi, la coppia rende questa giornata estiva un vero e proprio fashion shoot all'aperto, sotto il cielo azzurro...

In una soleggiata giornata di luglio, Valentina Ferragni ha approfittato del clima estivo per concedersi un giro nel centro di Milano, passeggiando tra le boutique piĂą esclusive del quadrilatero della moda. Con lei c’era il fidanzato Matteo Napoletano, che per l’occasione si è trasformato in fotografo personale di Valentina. Pose da influencer esperta, immortalate tra i pittoreschi scorci delle vie meneghine: uno shooting a cielo aperto, sotto gli occhi curiosi dei passanti. In posa per Matteo. Matteo si improvvisa fotografo Valentina Ferragni e Matteo Napoletano vivono una storia d’amore molto solida. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it