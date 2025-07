la russia ha riconosciuto il regime dei talebani in afghanistan

La Russia ha fatto un passo storico riconoscendo ufficialmente il regime dei talebani in Afghanistan, segnando una svolta diplomatica che potrebbe ridisegnare gli equilibri della regione. Questa decisione, annunciata dal ministro degli Esteri afghano, riflette la volontĂ di Mosca di rafforzare i rapporti con i talebani e di contrastare il terrorismo. Ma quali saranno le conseguenze di questo riconoscimento nel contesto internazionale?

Ieri la Russia è diventata ufficialmente il primo Paese al mondo a riconoscere come legittimo il regime dei talebani, al potere in Afghanistan dal 2021. Ad annunciarlo è staro il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi, al termine di un incontro con l’ambasciatore russo Dmitry Zhirnov, tenutosi a Kabul. La decisione è indicativa della volontĂ del Cremlino di migliorare i rapporti commerciali con i talebani, e di combattere il terrorismo islamico dell’ ISIS-K. La storia che intercorre tra le due nazioni è molto complessa; nel 1979 le truppe sovietiche invasero l’Afghanistan per instaurare un governo comunista, che rimase al comando dieci anni, prima di essere sconfitto dai mujaheddin, guerriglieri di ispirazione islamica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it