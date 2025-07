Firenze via dei Massoni in tilt stamattina per lavori in via Bolognese

Questa mattina, Firenze si trova nel caos a causa dei lavori di Publiacqua in via Bolognese, che hanno trasformato il traffico sulla collina tra Careggi e via dei Massoni. Code interminabili e rallentamenti hanno coinvolto automobilisti e pendolari, creando disagi in tutta la zona Nord della città . La novità , volta a migliorare le infrastrutture, sta però determinando momenti di vero e proprio tilt stradale—tutto per un progetto che promette miglioramenti futuri.

Firenze, 4 luglio 2025 – Lunghe code in via dei Massoni, sulla collina tra Careggi e via Bolognese, nella parte Nord di Firenze. Stamani infatti è partita una modifica della viabilitĂ in vista della nuova fase dei lavori Publiacqua di via Bolognese. Da stamani chi va verso Careggi e il centro da via Bolognese può svoltare in via dei Massoni e proseguire in via di Careggi; nel senso contrario invece, da Careggi verso la Bolognese, può prendere via di Careggi-piazza Meyer-via del Terzollina-via di Capornia-via della Docciola e ritrovarsi così in via Bolognese all’altezza di Pian di San Bartolo. Si attraversa quindi due territori comunali sulla collina: Firenze e Sesto Fiorentino, motivo per cui i due municipi hanno emanato due distinte ordinanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, via dei Massoni in tilt stamattina per lavori in via Bolognese

