Kyrgios che succede? Adesso l’australiano tifa Sinner | Sono nel suo team avrà una carriera migliore di Alcaraz

Nick Kyrgios, noto per il suo carattere incendiario e le sue opinioni schiette, sorprende ancora una volta. Dopo aver criticato Sinner in passato, l’australiano ora si schiera dalla sua parte, dichiarando che il giovane altoatesino avrà una carriera migliore di Alcaraz. In Italia, Sinner ha già conquistato il cuore degli appassionati, ma ora il vero obiettivo è farsi valere a livello internazionale. E, se Kyrgios ci crede, allora la strada verso il successo è sicuramente più aperta.

“ Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz “, parola di Nick Kyrgios. In Italia l’altoatesino ha ormai messo tutti d’accordo. Adesso la missione è farlo anche in campo internazionale. E se ha fatto ricredere anche il tennista australiano, è sulla strada giusta. Sì, perché Kyrgios – che nell’ultimo anno è stato uno dei detrattori di Sinner per il caso Clostebol – si è schierato con lui durante un podcast UTS con il coach Patrick Mouratoglou. “Carlos potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste. Questo è il suo unico problema, mentre Sinner sarà più concentrato, credo. Quindi dico che l’italiano avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama le ragazze “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios, che succede? Adesso l’australiano tifa Sinner: “Sono nel suo team, avrà una carriera migliore di Alcaraz”

In questa notizia si parla di: kyrgios - sinner - adesso - australiano

Nick Kyrgios delira su Sinner: "Dimissioni sospette" - Nick Kyrgios torna a colpire Jannik Sinner, questa volta con accuse sorprendenti. L’australiano, noto per le sue esternazioni a volte provocatorie, ha insinuato comportamenti sospetti nel ritorno di Sinner dopo una lunga assenza.

Chi avrà la carriera migliore? Nick Kyrgios: "Sinner, perché Alcaraz ama le ragazze". Il parere personale del tennista australiano, in una chiacchierata con Patrick Mouratoglou https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100752/chi-avra-la-carri Vai su X

| Clicca Mi piace! Kyrgios ora ‘tifa’ Sinner: “Alcaraz pensa alle ragazze, Jannik avrà carriera migliore”: #ILMONITO (#Adnkronos) – Nick Kyrgios si converte. L'australiano, negli ultimi mesi noto soprattutto per i tanti attacchi a Jannik Sinner per L'articolo Kyrgios Vai su Facebook

Kyrgios, che succede? Adesso l’australiano tifa Sinner: “Sono nel suo team, avrà una carriera…; Kyrgios ora ‘tifa’ Sinner: “Alcaraz pensa alle ragazze, Jannik avrà carriera migliore”; Sinner e Alcaraz colossi per 15 anni: Kyrgios cambia idea su Jannik.

Kyrgios, che succede? Adesso l’australiano tifa Sinner: “Sono nel suo team, avrà una carriera migliore di Alcaraz” - “ Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz “, parola di Nick Kyrgios. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Kyrgios 'Sinner carriera migliore, Alcaraz pensa alle ragazze' - Il tennista australiano Nick Kyrgios non smette di sorprendere e dopo uscite al veleno contro Jannik Sinner a chi gli chiede su chi punta nella attuale sfida tra il n ... Segnala sport.quotidiano.net