Spostamento finalissima Premio Strega da Villa Giulia Mastella | Venga al Teatro Romano è la soluzione naturale

La finalissima del Premio Strega, storicamente ospitata a Villa Giulia, potrebbe cambiare scenario nel 2026, lasciando dietro le quinte il celebre luogo romano. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si fa portavoce di questa possibile svolta, scrivendo alle figure di spicco della Fondazione Bellonci e di Strega Alberti. La decisione, ancora in discussione, potrebbe aprire a una nuova avventura culturale, portando la prestigiosa serata in una location sorprendente come il Teatro Romano 232, la soluzione naturale per valorizzare il patrimonio storico e letterario.

Tempo di lettura: 2 minuti Circa la possibilitĂ ventilata che la finalissima del premio Strega cambi location per l’edizione 2026, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al presidente della Fondazione Bellonci Giovanni Solimine, al direttore della medesima Fondazione Stefano Petrocchi e all’amministratore delegato di Strega Alberti Giuseppe D’Avino: “Gentilissimi, apprendo che sarebbe intenzione del Ministero della Cultura spostare in altra sede il luogo della finalissima del premio Strega che da oltre settant’anni, ad eccezione del 2016 quando si svolse all’Auditorium, si tiene tradizionalmente presso il Ninfeo di Villa Giulia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spostamento finalissima Premio Strega da Villa Giulia, Mastella: “Venga al Teatro Romano, è la soluzione naturale”

In questa notizia si parla di: strega - finalissima - premio - mastella

Mastella, spostare Premio Strega? Al Teatro Romano di Benevento; E’ scontro tra il ministro Giuli e il Premio Strega; Premio Strega: domani la finale, Bajani superfavorito.

Mastella, spostare Premio Strega? Al Teatro Romano di Benevento - Si faccia al Teatro Romano di Benevento, dove già si svolge da anni la cerimonia di proclamazione della cinquina". Come scrive ansa.it

Strega: di cosa parla “L’Anniversario” di Andra Bajani, il romanzo che ha vinto il Premio: mascolinità e patriarcato - Strega: di cosa parla "L'Anniversario" di Andra Bajani, il romanzo che ha vinto il Premio: mascolinità e patriarcato ... Scrive msn.com