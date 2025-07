Poste ufficio di Monterchi chiuso al pubblico dal 14 luglio all' 11 agosto

L’ufficio postale delle Ville di Monterchi, situato in Via dell'artigianato, rimarrà chiuso al pubblico dal 14 luglio all’11 agosto 2025 per consentire interventi di manutenzione. Durante questo periodo, i clienti potranno usufruire di un contenitore postale attivo nei medesimi orari e giorni. La riapertura è prevista a fine lavori, garantendo ripresa dei servizi con la consueta efficienza. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e grazie per la comprensione.

Arezzo, 4 luglio 2025 – P oste Italiane comunica che l'ufficio postale le ville di Monterchi, sito in Via dell'artigianato, 2 resterà chiuso al pubblico dal 14072025 al 11082025. Nel medesimo indirizzo di via dell'artigianato, la clientela avrà a disposizione un contenitore di Poste italiane, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45; il sabato dalle 8.20 alle 12.45. L'Ufficio postale delle Ville di Monterchi riaprirà a conclusione dei lavori, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste, ufficio di Monterchi chiuso al pubblico dal 14 luglio all'11 agosto

