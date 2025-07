Operaio di 58 anni ha un malore e muore in un cantiere vicino a Frosinone

Una tragedia scuote la provincia di Frosinone: un operaio di 58 anni perde la vita improvvisamente sul cantiere di Atina mentre lavorava alla posa della fibra ottica. È il secondo decesso in soli tre giorni, sollevando ancora una volta il drammatico tema della sicurezza sul lavoro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragica perdita. La sicurezza deve essere sempre prioritaria: non si può rischiare la vita dei lavoratori.

Secondo morto su un cantiere in tre giorni nella provincia di Frosinone. È accaduto ad Atina dove un operaio di 58 anni addetto alla realizzazione della nuova rete a fibra ottica lungo via Randolfi ha avuto un malore e si è accasciato. È accaduto intorno alle dieci. In pochi minuti è arrivato il personale sanitario del 118 di Cassino per rianimarlo e prestargli i primi soccorsi. Ma tutto è stato inutile. I carabinieri di Atina hanno effettuato i rilievi per ricostruire nei dettagli l’accaduto. Martedì scorso c’era stato un altro caso analogo, a Giuliano di Roma, dove un operaio edile di 57 anni, Domenico Radici di Pofi, si è accasciato poco dopo essere arrivato sul cantiere sul quale, insieme ai colleghi, doveva lavorare alla ristrutturazione di un immobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operaio di 58 anni ha un malore e muore in un cantiere vicino a Frosinone

