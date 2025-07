Esplosione a Roma guasto a un distributore Gpl | 29 feriti case evacuate Aperta inchiesta | Il boato come una bomba

Un'esplosione devastante a Roma scuote la città, provocando 29 feriti e causando l'evacuazione di alcune case. Il boato, paragonabile a una bomba, ha scatenato l'intervento immediato di vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze del 118. L'incidente si è verificato presso un distributore di GPL, lasciando la comunità in stato di shock mentre si apre un'inchiesta per fare luce sulla vicenda e prevenire future tragedie.

A Roma scoppia un distributore di benzina. L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, e le ambulanze del 118. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma, guasto a un distributore Gpl: 29 feriti, case evacuate. Aperta inchiesta | Il boato «come una bomba»

