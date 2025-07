Esplosione a Roma il sottosegretario Prisco | Massima attenzione alle operazioni grazie a chi sta intervenendo con professionalità

Roma è sotto shock dopo l'esplosione nel quartiere di via dei Gordiani, un evento che ha richiesto un pronto e coordinato intervento di emergenza. Il sottosegretario Emanuele Prisco, dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assicura la massima attenzione alle operazioni di sicurezza e ringrazia i soccorritori per la loro professionalità. La città guarda avanti, determinata a ricostruire e superare questa drammatica prova.

"Sto seguendo in queste ore, dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno, tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza a seguito della grave esplosione verificatasi questa mattina nel quadrante Est di Roma". Lo ha dichiarato Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno e deputato di Fratelli d'Italia, in merito all'incidente che ha colpito la zona di via dei Gordiani. Prisco ha voluto esprimere pubblicamente la sua riconoscenza per l'impegno profuso nei soccorsi: "Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti i Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che stanno intervenendo con professionalità e dedizione per proteggere persone e beni".

