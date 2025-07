cosa fare a milano nel weekend del 4 5 e 6 luglio 2025

Milano si trasforma in un palcoscenico di emozioni dal 4 al 6 luglio 2025, offrendo un mix di eventi all’aperto che animano cortili storici, parchi e piazze. Dai concerti jazz alle tribute pop, dai festival cinematografici alle serate sotto le stelle, questa estate milanese promette incontri indimenticabili e momenti di pura magia. Scopri come vivere al meglio il weekend nel cuore pulsante della città, lasciando che l’estate porti con sé emozioni e sorprese.

Milano, 3 luglio 2025 – È piena estate e, mentre molti approfittano del weekend per una gita al mare o in montagna, chi resta nella Grande Milano può godersi un ricco cartellone di eventi che rendono il tempo libero davvero speciale. Dal 4 al 6 luglio, la città si anima con serate all’aperto in cortili storici e parchi, tra concerti jazz, tributi pop, festival nelle piazze e rassegne di cinema sotto le stelle. Appena fuori città, a Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, prosegue lo Short Out, il festival internazionale di cortometraggi che unisce proiezioni, incontri con autori, concerti live e dj set. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it