In Lombardia città piene di mini scarabei | cosa sono? Si tratta della temibile Popillia japonica Come frenare l’invasione

In Lombardia, le strade e i parchi sono invasi da minuscoli scarabei, la temibile Popillia japonica, nota anche come scarabeo giapponese. Questa minaccia crescente, iniziata a maggio, sta preoccupando cittadini e agricoltori: ma cosa possiamo fare per fermare questa invasione? È arrivato il momento di scoprire strategie efficaci e azioni concrete per contrastare questa emergenza ambientale. La lotta contro l'invasore inizia ora.

Milano, 4 luglio 2025 – In molti li stanno notando, sempre più frequenti, anche in centro città. Stiamo parlando di un piccolo scarabeo, la Popillia japonica, che ha iniziato a fare capolino nei giardini, nei prati e nei parchi di tutta la Lombardia a maggio. Le prime segnalazioni sulla presenza del cosiddetto scarabeo giapponese, un insetto infestante, sono infatti arrivate alla fine di quel mese. E ora ci troviamo in una nuova fase, quella del picco. In questi giorni, il numero di esemplari adulti ha raggiunto il massimo stagionale: la popolazione inizierà a calare solo da metà agosto, per poi scomparire fino alla primavera successiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia città piene di mini scarabei: cosa sono? Si tratta della temibile Popillia japonica. Come frenare l’invasione

In questa notizia si parla di: lombardia - città - sono - japonica

La città italiana dove si dorme peggio? In Lombardia. Ecco di quale si tratta e perché - Un recente studio del servizio di psicologia online Unobravo ha svelato che il 72,3% degli italiani è insoddisfatto della qualità o della durata del sonno.

La Popillia Japonica è tornata. Il coleottero dal corpo verde metallico e riflessi bronzei sul dorso è stato avvistato in città e le prime segnalazioni sono comparse sui social: da parco Sempione a Garibaldi, da San Siro fino all’Ippodromo La Maura dove l’insetto, Vai su Facebook

In Lombardia città piene di mini scarabei: cosa sono? Si tratta della temibile Popillia japonica. Come frenare l’invasione; Scarabeo giapponese, come riconoscere la Popillia Japonica. I rischi; Scarabeo giapponese invade Lombardia e Piemonte, quali sono le piante messe a rischio dalla Popillia Japonica.