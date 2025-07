Esplosione a Roma | Lo scoppio per una fuoriuscita di gas Gpl durante lo scarico

Una potente esplosione ha scosso Roma, provocata da una fuoriuscita di gas Gpl durante lo scarico in via dei Gordiani 32. L’incidente, descritto come un malfunzionamento simile a un’esplosione di bomba, ha messo in allarme la città. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire la sicurezza e accertare le responsabilità.

La causa dell‚Äô esplosione nel deposito di gas in via dei Gordiani 32 a Roma sarebbe stata una fuoriuscita di gas Gpl durante le operazioni di scarico da un serbatoio a una autocisterna. ‚ÄúSi √® trattato di un‚Äôesplosione conseguente a un ‚Äėblif da gpl‚Äô (un malfunzionamento dell‚Äôimpianto del gas, ndr ) equiparabile all‚Äôesplosione di una bomba‚ÄĚ, ha spiegato il direttore generale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilinio. ‚ÄúDopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, √® arrivata l‚Äôesplosione‚ÄĚ, ha aggiunto. Secondo quanto si apprende, prima che si verificasse la deflagrazione, era gi√† in corso l‚Äô evacuazione dell‚Äôarea e la messa in sicurezza da parte delle forze dell‚Äôordine, un intervento che potrebbe avere almeno in parte mitigando il gi√† tragico impatto sui civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Roma: ‚ÄúLo scoppio per una fuoriuscita di gas Gpl durante lo scarico‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - fuoriuscita - durante

‚ÄúCome un bombardamento‚ÄĚ. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un‚Äôesplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di s√© un‚Äôimmagine di devastazione e panico.

Esplosione a Roma: ‚ÄúLo scoppio per una fuoriuscita di gas Gpl durante lo scarico‚ÄĚ; Roma, esplosione in un distributore al Prenestino: 21 feriti e fiamme fino a un deposito giudiziario; Calenzano, al momento dell'esplosione era in corso la riparazione del sistema di recupero vapori - Il video dell'esplosione: l'onda d'urto sfonda vetri e pareti a distanza.

Esplosione a Roma: ‚ÄúLo scoppio per una fuoriuscita di gas Gpl durante lo scarico‚ÄĚ - Pompieri, poliziotti e carabinieri erano intervenuti per spegnere un incendio, poi la violenta deflagrazione. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Roma, esplosione distributore benzina Prenestino: «Scoppio durante scarico gpl». Palazzi danneggiati e pioggia di vetri sui residenti - Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri ... msn.com scrive