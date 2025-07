Esplosione a Roma 40 le persone soccorse

Un’esplosione improvvisa scuote Roma, coinvolgendo una quarantina di persone e richiedendo interventi tempestivi di soccorso. Tra chi ha ricevuto assistenza, alcuni sono in condizioni più gravi, con almeno uno in codice rosso, mentre altri in codice giallo. La scena è ancora sotto controllo, ma il flashback di questa emergenza rimarrà impresso nella memoria della città. Ecco cosa sappiamo finora sulla dinamica di questa drammatica vicenda.

Sono una quarantina le persone soccorse e visitate a seguito dell' esplosione avvenuta in un distributore di benzina a Roma: tra loro molti in codice giallo e almeno uno in codice rosso. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco.

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

