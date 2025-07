Vigili del fuoco guasto a impianto gas come una bomba

Un'esplosione devastante a Roma ha scosso la comunità, lasciando tutti sgomenti e preoccupati. Secondo il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, si è trattato di un malfunzionamento dell’impianto di gas, equiparabile a una vera e propria bomba. Dopo un intervento tempestivo per una fuga di gas, l’esplosione ha fatto emergere la gravità della situazione, evidenziando l’importanza della prevenzione e della corretta manutenzione degli impianti domestici.

"Si è trattato di un'esplosione conseguente a un 'blif da gpl' (un malfunzionamento dell'impianto del gas - ndr) equiparabile all'esplosione di una bomba. Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l'esplosione". Cosi il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, in merito all' esplosione avvenuta a Roma, il quale ha anche chiarito che ci sono ancora delle verifiche in corso sulle cause. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vigili del fuoco, guasto a impianto gas, come una bomba

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - impianto - bomba

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

#NEWS - #Roma, 21 feriti per l'#esplosione al distributore di benzina, tra cui otto poliziotti e un vigile del fuoco. L'ipotesi del distaccamento della pompa di una cisterna di alimentava l'impianto. "Boato fortissimo sembrava una bomba" Tetto volato a 300 metri. Vai su X

Un'auto è andata a fuoco la mattina del 9 giugno in corso Porta Nuova, non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. #incendio #auto #fuoco #verona #vigilidelfuoco Vai su Facebook

Vigili del fuoco, guasto a impianto gas, come una bomba; Vigili del fuoco, guasto a impianto gas, come una bomba; Roma, esplode distributore di benzina: almeno 40 i feriti. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Sima: Possibili effetti su salute, chiudere finestre.

Vigili del fuoco, guasto a impianto gas, come una bomba - "Si è trattato di un'esplosione conseguente a un 'blif da gpl' (un malfunzionamento dell'impianto del gas - Scrive ansa.it

Esplosione a Roma in via dei Gordiani: una ventina di feriti. “Abbiamo pensato a una bomba” - Due violentissime esplosioni in un distributore di benzine poco dopo le 8 del mattino. Segnala roma.repubblica.it