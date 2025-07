Feltrinelli contratto integrativo per 1.200 dipendenti | più buoni pasto e premi

Dopo un intenso anno di trattative, Feltrinelli/Finlibri ha siglato il nuovo contratto integrativo per 1.200 dipendenti, segnando un importante passo avanti nel benessere dei lavoratori. Con l’accordo sottoscritto con le principali sindacali, si rafforza il welfare aziendale e si valorizzano i buoni pasto, offrendo benefici concreti ai collaboratori. Sul fronte economico, il nuovo contratto integrativo promette miglioramenti tangibili che rafforzano il rapporto tra azienda e dipendenti.

Dopo un anno di trattative è stato infine firmato il nuovo contratto integrativo aziendale per i 1.200 dipendenti di FeltrinelliFinlibri. L’accordo, che è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, vede il rafforzamento del welfare aziendale e del sistema di relazioni industriali. Il contratto aumenta il valore dei buoni pasto. Sul fronte economico, il nuovo contratto integrativo FeltrinelliFinlibri prevede l’aumento del valore dei buoni pasto, che passano da 6 euro a 7,50 euro per tutti i lavoratori, sia per chi presta la propria opera full time sia per chi lavora part time. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Feltrinelli, contratto integrativo per 1.200 dipendenti: più buoni pasto e premi

