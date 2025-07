Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa nuova edizione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio e di Roma. Oggi, vi aggiorniano sulle principali criticità e incidenti che interessano le arterie stradali, dalla A1 tra Roma e Napoli alle tratte della A12. Restate con noi per scoprire come muoversi al meglio e affrontare eventuali disagi sulla vostra tratta. La sicurezza e l'informazione sono le nostre priorità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio riapertura sulla Roma Napoli incidente al km 621 o 4 km di coda e tra Ferentino e Frosinone verso Napoli si transita su una sola corsia di marcia mentre sul tratto Firenze Roma un altro incidente al km 429 tra Orvieto e Fabro provoca code prestare attenzione sulla A12 Roma Tarquinia lavori in corso e code tra Santa Severa Civitavecchia Sud in direzione Tarquinia sulla Cassia bis ha ancora un incidente code tra via dei Giustiniani a Castel de' ceveri in direzione Viterbo sul Raccordo Anulare in esterna code tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna tra Casilina e Appia ancora con lei più avanti all'altezza di Labaro e le trasporto pubblico a Roma sulla linea C della metro chiusa la stazione Teano per motivi precauzionali e rallentata la metro B servizio modificato anche sulla termini-centocelle con la circolazione Attiva solo nella tratta Centocelle Ponte Casilino le direzioni per la stazione Roma Termini utilizzare la linea bus 105 ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento