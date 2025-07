I look di giugno cos’hanno indossato le star?

Il mese di giugno ha portato un vortice di stile e originalità tra le star, che hanno saputo sorprendere con look audaci e raffinati. Dalle occasioni più glamour ai look casual per le giornate di vacanza, le celebrity si confermano vere fashion icon. Ma cosa hanno indossato le famose questo giugno? Star con i pantaloni. Giorgia Palmas e altre vip ci mostrano come trasformare ogni occasione in un’occasione di tendenza.

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno? Star con i pantaloni. Giorgia Palmas Giugno ha visto le vip sfoggiare con eleganza un capo tanto classico quanto versatile: i pantaloni. Sinonimo di autorità ma anche di dolcezza, a seconda del taglio e del tessuto, sono stati protagonisti assoluti nei look delle star. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - I look di giugno, cos’hanno indossato le star?

