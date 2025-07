Tony Effe è il nuovo volto di GUESS JEANS Ed è solo l’inizio

Tony Effe, l’uomo dell’anno, si conferma come il volto iconico di Guess Jeans, portando in scena un mix irresistibile di stile, attitudine e cultura urbana. La sua presenza nella nuova campagna globale, girata in Italia, segna un nuovo capitolo nel racconto del brand, celebrando non solo l’inizio di una collaborazione, ma anche l’espressione autentica di un’epoca. E lo fa con…

Tony Effe continua ad essere l'uomo dell'anno. Ci sono volti che segnano una generazione e poi ci sono collaborazioni che arrivano al momento giusto, con la persona giusta. La nuova campagna globale di GUESS JEANS parte da qui: Tony Effe, icona della scena musicale italiana, volto riconoscibile di una cultura che intreccia stile, attitudine e linguaggio urban, diventa protagonista della prima campagna del brand scattata in Italia. E lo fa con l’istinto di chi il denim non lo indossa, lo vive con naturalezza. Scelto da Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer del brand, già noto per il suo sguardo preciso sui pionieri culturali contemporanei, Tony inaugura una nuova serie di ritratti firmati GUESS JEANS, pensati per raccontare un’estetica internazionale, ma radicata nei contesti locali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tony Effe è il nuovo volto di GUESS JEANS. Ed è solo l’inizio

In questa notizia si parla di: tony - effe - guess - jeans

Tony Effe, partito il tour estivo, attesa per la data al Circo Massimo - Preparati all’estate più scatenata con Tony Effe, protagonista del Summer Tour 2025! Dopo il kickoff al Kozel Carroponte di Milano, il rapper si appresta a conquistare i palchi dei festival più prestigiosi, incluso il tanto atteso concerto al Circo Massimo.

GUESS JEANS sceglie Tony Effe come brand ambassador; GUESS JEANS: Tony Effe è il nuovo testimonial della campagna globale; Il denim di Guess Jeans adesso parla italiano: Tony Effe è il nuovo ambassador.

Tony Effe ambassador di Guess Jeans: è il protagonista della nuova campagna pubblicitaria del brand - Il rapper italiano Tony Effe entra a far parte del mondo del denim Guess Jeans, segnando l’ingresso di un talento italiano nel cast della nuova campagna pubblicitaria globale del marchio di moda. Riporta engage.it

Tony Effe è il nuovo volto di GUESS JEANS - Il rapper romano è il primo italiano scelto da GUESS JEANS per la nuova campagna globale. Come scrive esquire.com