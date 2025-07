Sanchez deve dimettersi per il 60% degli spagnoli E per risollevare il declino dei socialisti nomina una donna ai vertici del Psoe

Il 60% degli spagnoli chiede le dimissioni di Pedro Sanchez, evidenziando un crescente malcontento nei confronti del governo. Per tentare di risollevare le sorti dei socialisti e riguadagnare terreno nei sondaggi, Sanchez nomina una donna ai vertici del PSOE, nell’auspicio di rinnovare l’immagine del partito e riconquistare la fiducia degli elettori. Ma sarà sufficiente per invertire la rotta?

Il partito che perde terreno nei sondaggi (27%) mentre i Popolari avanzano (34%), l’ex ministro dei Trasporti, il consigliere di quest’ultimo, l’attuale ministro della Giustizia, il fratello del premier, la moglie del premier travolti dalle inchieste e ora anche la maggioranza degli spagnoli prende posizione contro il presidente del governo Pedro Sanchez. Il 60% dei cittadini, secondo quanto emerge da un sondaggio della casa demoscopica 40db, pubblicato da El PaĂ­s e Cadena Ser, incentrato sull’impatto della crisi politica che affronta il principale partito di governo, crede che il mandato del premier socialista non possa proseguire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sanchez deve dimettersi per il 60% degli spagnoli”. E per risollevare il declino dei socialisti nomina una donna ai vertici del Psoe

In questa notizia si parla di: spagnoli - sanchez - deve - dimettersi

Tangenti sugli appalti, terremoto tra i socialisti spagnoli: l’imbarazzo di Pedro Sanchez. Il Pp: «Deve dimettersi» - Lo scandalo delle tangenti legate agli appalti del terremoto scuote la Spagna, gettando ombre su figure di spicco come José Luis Abalos e Santos Cerdan.

IL GOVERNO MELONI SI SCHIERA ANCORA UNA VOLTA DALLA PARTE DI ISRAELE L'altro ieri il Consiglio Europeo si è spaccato attorno all'ipotesi di sanzioni contro Israele avanzata dal premier spagnolo Sanchez. La discussione sulla procedura di revi Vai su Facebook

Beh sì, gli indicatori economici dei socialisti spagnoli sono sicuramente in positivo ma non sono stipendi. Vai su X

La più grave crisi politica per Pedro Sánchez da quando governa; Spagna, lo scrittore Cercas contro Sánchez: il premier si dimetta per il bene della democrazia; Il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede scusa per un caso di corruzione.

Spagna, carcere per l’ex numero 3 del Partito socialista. Centrodestra all’attacco di Sànchez: “Deve dimettersi” - L'ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo in custodia cautelare per corruzione. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

La più grave crisi politica per Pedro Sánchez da quando governa - Le richieste di dimissioni del primo ministro spagnolo stanno arrivando anche dai suoi alleati, a causa del grosso scandalo che coinvolge pezzi del Partito Socialista ... ilpost.it scrive