Ivanka Trump turista a Venezia per le nozze di Jeff Bezos | i look da Dolce Vita

di Venezia, incarnando perfettamente lo stile della dolce vita italiana. Con i loro look eleganti e sofisticati, Ivanka e la sua famiglia sono diventati protagonisti di un’atmosfera da sogno tra calli e gondole. Mentre le celebrazioni per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez infiammano la città, l'attenzione si sposta anche sulla presenza di questa figura internazionale, simbolo di classe e raffinatezza. Una visita che resterà impressa nei ricordi veneziani.

Mentre Venezia si trasforma in un palcoscenico da sogno per uno degli eventi mondani più attesi dell'anno, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tra calli, gondole e palazzi storici, spicca una presenza che non passa inosservata: Ivanka Trump. La first daughter d'America è arrivata in Laguna accompagnata dal marito Jared Kushner e dai tre figli Arabella, Joseph e Theodore, pronta a godersi non solo le celebrazioni ma anche il fascino della città. In poche ore Ivanka ha sfoderato una serie di outfit eleganti e perfettamente in linea con i luoghi che sta visitando, confermandosi ancora una volta icona di classe e glamour.

