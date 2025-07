Weekend da bollino rosso sulle strade italiane | oggi la rimozione dei cantieri sulla A19 Previsto traffico in Calabria

Preparati a vivere un weekend da bollino rosso sulle strade italiane: con la rimozione dei cantieri sulla A19 in Calabria e un flusso di vacanzieri in crescita, le arterie principali si riempiranno di auto. Tra grandi città , località di mare e montagna, il traffico sarà intenso già da oggi pomeriggio, proseguendo anche domenica sera. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questo weekend di mobilità congestionata.

Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Weekend da bollino rosso sulle strade italiane: oggi la rimozione dei cantieri sulla A19. Previsto traffico in Calabria

Anas, traffico da bollino rosso nel primo weekend di luglio - In Sicilia da questa sera rimossi i cantieri sulla A19 fra Bagheria e Casteldaccia da e verso Palermo; in Veneto resta chiusa in via precauzionale la statale 51 “Di Alemagna” a San Vito di Cadore. Riporta ilsole24ore.com