L’IA sta già cambiando le Olimpiadi A cominciare dai Giochi di Milano Cortina

L’NBA sta già rivoluzionando le Olimpiadi, con Milano-Cortina come palcoscenico. A un anno dal lancio dell’Agenda Olimpica sull’intelligenza artificiale, il Comitato Internazionale accelera verso un futuro digitale all’avanguardia. Dalla tutela degli atleti agli arbitraggi più accurati, fino alla sostenibilità operativa, Ilario Corna, Chief Technology Officer, guida questa trasformazione che cambierà per sempre lo sport globale. Un’evoluzione che promette di rendere le prossime Olimpiadi più smart e coinvolgenti che mai.

A un anno dal lancio dell'Agenda Olimpica sull'intelligenza artificiale il Comitato Olimpico Internazionale accelera sul futuro digitale dello sport. Dalla tutela degli atleti agli arbitraggi più precisi fino alla sostenibilità operativa Ilario Corna, Chief Technology and.

