Inter ecco quando comincia la preparazione | fissata una probabile data E ci sarà anche lui…

Inter, ecco quando comincia la preparazione: fissata una probabile data. E ci sarà anche lui da subito a disposizione di Chivu. L’ Inter inizia a programmare il proprio futuro, mettendo le basi per la preparazione della stagione 20252026. La dirigenza nerazzurra, in una serie di riunioni con il nuovo tecnico Cristian Chivu, sta definendo i dettagli del programma estivo. La data cerchiata in rosso per l’inizio dei lavori è quella del 25 luglio, giorno in cui la squadra si ritroverà per il raduno. Raduno il 25 luglio: il programma di Chivu. La data del 25 luglio è stata fissata come probabile inizio della preparazione per il grosso della rosa, ovvero per i giocatori reduci dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, ecco quando comincia la preparazione: fissata una probabile data. E ci sarà anche lui…

