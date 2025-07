Un agricoltore di 58 anni è morto nel Siracusano probabile infarto per il caldo

Un tragico episodio scuote il mondo rurale siciliano: Francesco Di Stefano, 58 anni, agricoltore di Palagonia, è stato trovato senza vita nel suo podere, probabilmente vittima di un infarto causato dall'ondata di caldo. Un dramma che ricorda quanto il clima estremo possa mettere a dura prova chi lavora la terra. Questa vicenda ci invita a riflettere sulla salute degli operatori agricoli e sull'importanza di misure di sicurezza adeguate.

Un pensionato, ex agricoltore, Francesco Di Stefano, 58 anni di Palagonia (Catania) è morto ieri nel suo podere in contrada Serravalle, a Lentini, nel Siracusano, forse per infarto dovuto al caldo. Il cadavere è stato trovato, stamattina, da alcuni agricoltori che hanno dato l'allarme ai carabinieri della stazione di Lentini. Il medico legale su disposizione della procura ha effettuato l'esame cadaverico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un agricoltore di 58 anni è morto nel Siracusano, probabile infarto per il caldo

