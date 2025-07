Problemi tra Gloria e Guido di UeD brutti gesti offese e liti | cosa è successo

La loro relazione sia arrivata a un punto di rottura definitivo, tra accuse, offese e litigi frequenti. Dopo aver sperato nel lieto fine, Gloria e Guido sembrano ora affrontare un percorso fatto di incomprensioni e sofferenze, portando alla luce quanto sia fragile il sogno d’amore anche fuori dalle telecamere. Questa vicenda rappresenta un esempio lampante di come le emozioni possano rapidamente trasformarsi in difficoltà , lasciando tutti a chiedersi: cosa succederà ora?

Continuano a sfasciarsi le coppie dopo la fine di Uomini e Donne. Quella che sembrava essere l’edizione che più di tutte aveva visto trionfare l’amore, specie al Trono Over, si sta trasformando in una debacle. Tra le coppie che pare stiano vivendo un momento di forte difficoltà c’è quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. I due hanno già vissuto svariati momenti di crisi da quando sono usciti dal programma insieme, ma adesso sembra che le cose stiano precipitando. Cosa sta succedendo tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne. Pare sia scoppiata, o stia per farlo, un’altra coppia di Uomini e Donne, stiamo parlando di Gloria e Guido. 🔗 Leggi su Tutto.tv