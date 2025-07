Prevenzione e salute a Lamezia Terme | bilancio positivo per la giornata organizzata da Aislec e partner sanitari

Una giornata all'insegna della prevenzione e della cura ha riscosso un grande successo a Lamezia Terme, trasformando il Parco Peppino Impastato in un vero e proprio polo sanitario a cielo aperto. Circa 150 cittadini hanno usufruito di servizi dedicati all’ascolto, all’orientamento e alla prevenzione, dimostrando l’efficacia di iniziative collaborative tra Aislec, partner sanitari e comunità . Un esempio concreto di come il dialogo e l’attenzione possano migliorare la salute pubblica.

Un polo della salute a cielo aperto, nel cuore del Parco Peppino Impastato, ha accolto circa 150 cittadini per una giornata interamente dedicata alla prevenzione, all'ascolto e all'orientamento sanitario. L'iniziativa, promossa da Aislec (Associazione Infermieristica per lo Studio e la Ricerca delle Lesioni Cutanee), in collaborazione con lo Studio Associato Infermieristico "Casa tua la migliore cura!", il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie dell'Asp di Catanzaro e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Catanzaro, ha tracciato un bilancio più che positivo. L'obiettivo era chiaro: sensibilizzare la popolazione sull'importanza degli screening e della prevenzione, offrendo controlli gratuiti e consulenze mirate.

