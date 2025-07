Diogo Jota il suo fisioterapista vuole si sappia la verità | Non stava facendo festa Era in macchina perché non poteva viaggiare in aereo

In un mare di voci e supposizioni, la verità di Diogo Jota emerge grazie alle parole del suo fisioterapista, Miguel Goncalves. Non si trattava di feste o comportamenti sballati: il calciatore era in auto, evitando un viaggio in aereo per motivi di salute. La sua storia ci ricorda l’importanza di fare luce sui fatti, oltre le dicerie, per rispettare la memoria e l’immagine di un atleta amato.

“Ho letto alcune cose spiacevoli su internet e ne ho sentite anche sui media. Per essere chiari, Diogo e suo fratello André non stavano facendo festa, non erano nella cosiddetta vita ‘da sballo'”. A parlare è Miguel Goncalves, fisioterapista di Diogo Jota che è stato con il calciatore fino a quattro ore prima della sua morte, al quotidiano portoghese Record. Il fisioterapista smentisce dunque le voci di vita notturna che avrebbero portato il calciatore del Liverpool a bordo della Lamborghini con il fratello. Jota, infatti, con il fratello André stava per cominciare un lungo viaggio verso Liverpool. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diogo Jota, il suo fisioterapista vuole si sappia la verità: “Non stava facendo festa. Era in macchina perché non poteva viaggiare in aereo”

