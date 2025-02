Ilfattoquotidiano.it - “Chiesa trasformata in un gabinetto”, un parroco di Torino costretto a chiudere l’edificio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo senza fissa dimora ha trasformato ladi San Pietro in Vincoli, nel quartiere Cavoretto di, nel proprio. Per mesi ha ripetutamente compiuto i propri bisogni all’interno del, arrivando persino a urinare nel fonte battesimale e a lasciare carta sporca di escrementi sull’altare. Di fronte a questa situazione, ildon Maurizio De Angeli ha deciso dilaa partire da lunedì 3 febbraio, fatta eccezione per gli orari delle funzioni. Una scelta sofferta, ma inevitabile. Ilha spiegato la situazione aToday: “In realtà è una vicenda che va avanti da almeno un anno e mezzo. Questo signore, che evidentemente ha qualche problema, ha preso possesso dellae ne ha fatto il suo”.Già la scorsa primavera era stato necessariotemporaneamente le porte per arginare il problema, e per un certo periodo l’uomo sembrava essersi allontanato.