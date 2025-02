Amica.it - Mocha Mousse: Rania di Giordania a Roma sceglie il colore dell’anno

Per visitare la mostra, l’alba della cristianità a palazzo della Cancelleria accompagnata da Laura Mattarella,diha scelto un total look.Per l’occasione, la regina ha indossato un outfit della collezione A/I 2022 di Max Mara composto da dolcevita e gonna lunga in gabardina di cotone con pinces in vita e spacco frontale.diha completato la mise con gioielli dorati firmati Stone Fine Jewelry, décolleté vivaci di Aquazzura e borsa di Moynat Paris. Nello stesso giorno, anche Kate Middleton ha optato per questo.La principessa del Galles ha accompagnato una scolaresca in gita alla National Portrait Gallery di Londra. Per l’occasione, Middleton ha optato per dolcevita, pantaloni a palazzo gessati di Max Mara, blazer di Petar Petrov e décolleté con tacco largo di Russell & Bromley.